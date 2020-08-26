Чтобы воспользоваться новой услугой необходимо иметь подключение к интернету, устройство с установленным приложением "Харэнерго" и знать 12-значный номер Единого счета (ЕР), который указан в платежках.

После установки приложения , нужно будет ввести следующие данные:- ФИО на украинском языке;- пароль для использования в приложении;- электронную почту;- контактный номер телефона.После этого можно будет посмотреть, есть ли ваш адрес в списке планового отключения, если нет - вы сообщаете об этом.