В областном центре культуры и искусства можно ознакомиться с творчеством Любви Бугар - автора, стоит у истоков возрождения традиций вышивки «белым по белому» на Слобожанщине.

Именно так - с приветствия известного творческого коллектива «Мурафский путь» начинается новая выставка. Участники творческого коллектива говорят - им очень созвучна творчество Любви Бугар, а как они возрождают народные традиции в музыке, так и мастерица возрождает традиции в вышивке.Символично, что выставка открывается в стенах областного центра культуры - где Любовь Бугар увидела более 40 лет назад выставку мастерицы Ирины Вишневской. С тех пор не расстается с нитью и иглой.Подробности в сюжете Вечірніх новин