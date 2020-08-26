События В Харькове на улице Полтавский Шлях сбили пешехода (видео) Вечерний Харьков 26.08.2020 590 Информацию о происшествии опубликовали очевидцы в харьковском телеграм-канале "ВЕХА". Читайте также В областном центре культуры и искусства открылась выставка вышивки Сообщить об отключении электроэнергии в Харькове теперь можно с помощью мобильного приложения Дети не могут получить медицинскую помощь без наличия тестов на COVID-19 (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В областном центре культуры и искусства открылась выставка вышивки События 26.08.2020 Лента новостей В областном центре культуры и искусства открылась выставка вышивки 26.08.2020 Сообщить об отключении электроэнергии в Харькове теперь можно с помощью мобильного приложения 26.08.2020 Дети не могут получить медицинскую помощь без наличия тестов на COVID-19 (видео) 26.08.2020 Харьковчане неделями не могут получить медицинскую справку (видео) 26.08.2020 В Харькове на улице Полтавский Шлях сбили пешехода (видео) 26.08.2020 В полиции рассказали подробности ДТП в Харьковской области 26.08.2020 В Харьковской области пропал ребенок 26.08.2020