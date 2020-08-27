В присутствии медиков у 65-летнего мужчины остановилось сердце.

Как сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, утром 26 августа в службу «103» поступил вызов о том, что жителю поселка Ковшаровка, Купянского района стало плохо из-за проблемы с сердцем."При осмотре у 65-летнего больного произошла внезапная остановка сердца. Бригада ЭМП №2307 сразу начала проведения реанимационных мероприятий. Благодаря профессиональным действиям медиков сердечно-легочную деятельность мужчины удалось восстановить и госпитализировать его в лечебное учреждение", - рассказали в учреждении.