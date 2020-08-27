Пожар случился во дворе частного дома.

Как сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям, 26 августа в 8:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Ford», который стоял во дворе частного домовладения на бульваре Ивана Каркача."На момент прибытия пожарных огнем был полностью охвачен автомобиль «Ford F-150». Кроме того, пламя от автомобиля перекинулось на пластиковую облицовку жилого дома. Общая площадь пожара составила около 100 кв.м.В 8:39 пожар был локализован, а в 09:41 полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом. Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС.