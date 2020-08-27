На поиски "пропажи" правоохранителям понадобилось всего два часа.

26 августа в 15:30 в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от 29-летней гражданки. Она заявила о том, что ее 9-летняя дочь около 14:20 ушла на улицу и в течение часа ни разу не прибежала домой. Женщина отметила, что раньше такого не было. Мобильного телефона ребенок при себе не было.На поиски девочки был ориентирован личный состав полиции, который примерно через два часа установили местонахождение ребенка. Она гуляла неподалеку Первомайского центрального рынка.Девочка передана матери.Полицейские провели профилактическую беседу с женщиной и ее дочерью по недопущению подобных случаев в будущем.