Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Харьковводоканал".

Как рассказали коммунальщики, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города будет временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Танкопия, 31 до 20:00 27.08.20 г.ул. Дружбы Народов, 267 (стояк) до 20:00 27.08.20 г.пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк) до 17:00 27.08.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 21, 21-а,б, пр. Московский, 97, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22-б (п. №1) до 20:00 27.08.20 г.; пр. Тракторостроителей, 158-а (п. №2, стояк) до 17:00 27.08.20 г.пер. Кривоконевский (ч/с), ул. Кривоконевская (ч/с), пер. Лысогорский (ч/с), ул. Крамчаниновская (ч/с), ул. Мироновская (Краснопоселковая) (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 156 (п. №4, стояк), ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 27.08.20 г.