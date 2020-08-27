События ДТП на Героев труда осложнило движение через перекресток (фото) Вечерний Харьков 09:42 815 О происшествии сообщили очевидцы в харьковском телеграм-канале. Читайте также В Харькове возле подъезда своего дома скончался пенсионер В Харьковской области тройное ДТП на Киевской трассе (видео) В Харьковской области возгорание сухой травы уничтожило несколько дачных домов БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове возле подъезда своего дома скончался пенсионер События 11:16 Лента новостей В Харькове возле подъезда своего дома скончался пенсионер 11:16 В Харьковской области тройное ДТП на Киевской трассе (видео) 11:04 В Харьковской области возгорание сухой травы уничтожило несколько дачных домов 10:52 В Харьковской области подростки побили соседа и украли телефон 10:29 Соблюдают ли харьковчане карантин? (видео) 10:20 Сегодня абитуриенты узнают результаты конкурсного отбора на бюджет 10:07 ДТП на Героев труда осложнило движение через перекресток (фото) 09:42