Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

копию документа, удостоверяющего личность;

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО;

4 цветные фотографии 3Х4;

заявление на поступление (для абитуриентов, которые подавали заявления через электронный кабинет)

другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.