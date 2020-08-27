Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.27 августа будут обнародованы рекомендаций на обучение на места государственного или регионального заказа для получения степени бакалавра (сквозного магистра).
В электронных кабинетах абитуриентов напротив того заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на «Рекомендовано к зачислению».
Для зачисления на место бюджета такие поступающие должны будут до 18 часов 31 августа представить оригиналы документов в вуз:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- оригинал документа об образовании и приложение к нему;
- копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);
- сертификаты ВНО;
- 4 цветные фотографии 3Х4;
- заявление на поступление (для абитуриентов, которые подавали заявления через электронный кабинет)
- другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.
"Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории Украины, в этом году абитуриенты могут подать документы в вузы по электронной почте, подписав соответствующие сканкопию квалифицированной электронной подписью (КЭП / ЭЦП), или отправить обычной почтой (с обязательным описанием вложений).
Абитуриентам, которые подавали электронное заявление и получили рекомендации к зачислению, необходимо сформировать из электронного кабинета и подписать КЭП (соответствующая инструкция опубликована на странице Минцифры) или распечатать / написать собственноручно и подписать соответствующее заявление на поступление.
Отправка документов средствами почтовой связи осуществляется с обязательным описанием вложений в адрес Приемной комиссии учреждения, указанную в Реестре субъектов образовательной деятельности ЕДЕБО.
Отправка документов с использованием квалифицированной электронной подписи осуществляется на электронный адрес приемной комиссии учреждения, указанную в Реестре субъектов образовательной деятельности ЕДЕБО.
В случаях дистанционной подачи оригиналов предоставления оригиналов необходимых документов и заключения договора об обучении между учреждением высшего образования и поступающим (при участии родителей или законных представителей - для несовершеннолетних абитуриентов) осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения.
Тот, кто откажется от рекомендации или не выполнит требования к зачислению в определенные сроки, не получит бюджетное место.
Зачисление на бюджет состоится 5 сентября.
В тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений останется «Допущено к конкурсу». Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.
В случае получения рекомендации на контракт напротив таких заявлений статус изменится на «Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)». Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений - тогда поступающий имеет возможность самостоятельно определить, какое именно предложение выбрать.
Сроки приема оригиналов документов на контракт определяет сам ЗВО, но в целом зачисления может продолжаться до 30 сентября", - рассказали в МОНУ.