Харьковская область - среди лидеров по заболеваемости коронавирусной инфекцией и занимает третье место после Одесской и Тернопольской областей.

Из-за того, что регион не первый день находится в лидерах антирейтинга, город оказался в «оранжевой» зоне, что означает дополнительные ограничения. В частности, ограничение массовых мероприятий - 1 человек на 10 квадратных метров, это касается и ТРЦ и учреждений обслуживания, пассажиры в транспорте должны перевозиться в количестве не более 50% сидячих мест и быть в масках. Впрочем, эти требования очень часто нарушаются.Подробности в сюжете Вечірніх новин.