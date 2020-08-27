В совершении преступления правоохранители подозревают 17 и 19-летних жителей села Высокополье Валковского района.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщение о происшествии поступило в полицию 25 августа от 41-летнего потерпевшего.На месте происшествия полицейские установили, что во время употребления спиртных напитков у заявителя возник конфликт со своими знакомыми, в ходе которого они его избили. Также у мужчины исчез мобильный телефон."Участковые офицеры полиции и сотрудники группы реагирования патрульной полиции Валковского отдела полиции установили, что к данным преступлениям причастны 17 и 19-летние местные жители.Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждения) и ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы", - прокомментировали в главке.