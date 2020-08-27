За минувшие сутки пожарные 20 раз выезжали на тушение пожаров на открытых территориях.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, несмотря на строгий запрет выжигания сухой травы, жители области продолжают провоцировать пожара в экосистемах. Только за прошедшие сутки, 26 августа, спасатели Харьковщины 20 раз тушили возгорание сухостоя и мусора общей площадью около 12,5 га. Такие пожары случались в Балаклейском, Близнюковском, Валковском, Волчанском, Двуречанском, Изюмском, Змиевском, Кегичевском, Купянском, Харьковском, Шевченковском районах области и областном центре.Один из крупнейших пожаров возник в 13:26 в Изюме на территории бывшего предприятия, где горела сухая трава, мусор и старые автомобильные покрышки на площади 800 кв.м. С ней боролись два оперативных пожарных расчета 28-й Государственной пожарно-спасательной части. В 13:53 огонь был локализован. Однако окончательно его погасить удалось только в 16:57.Наибольший ущерб нанес пожар, который произошел в 14:44 на окраине села Волчий Яр Балаклейского района. Там горела сухая трава на площади около 5 га. Огонь от травы перекинулся на три дачные дома общей площадью 150 кв.м. и две хозяйственные постройки площадью 100 кв.м. Еще до прибытия спасателей строения были уничтожены огнем. На ликвидацию пожара были задействованы три пожарно-спасательных отделения ГСЧС на автоцистернах и четыре единицы приспособленной для пожаротушения техники местных хозяйств. Локализовали пожар лишь в 20:21, а полностью потушили ближе к полуночи - в 23:40.