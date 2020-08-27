По словам правоохранителей, на теле мужчины не обнаружили никаких следов насильственной смерти.

Как рассказали в пресс-службе главка, 27 августа в 3 часа ночи от врачей поступило сообщение о том, что у подъезда дома по улице Ньютона обнаружено тело мужчины без признаков жизни.На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, которые установили, что погибшим является 66-летний житель дома.На теле мужчины видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено в морг для установления причины смерти.