Об этом сообщает сайт Харьковского городского совета.

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова при движении в сторону бульвара Богдана Хмельницкого, запрещено до 20:00 15 сентября.Ранее движение планировалось открыть 31 августа.Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков реконструкции Московского проспекта.Напомним, что на время работ двустороннее движение транспорта организовано по полосе встречного направления.