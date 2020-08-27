Полицейские Харьковщины разыскали несовершеннолетнего жителя Нововодолажского района.

Как рассказали в отделе коммуникаций ГУНП, для поиска ребенка было развернута операция с участием сотрудников Управления уголовного розыска, ювенальной превенции, личного состава районной полиции, волонтеров и охотников. Также в воздух подняли самолеты гражданской авиации.Почти сутки ребенок бродил по улицам родного села, после чего прятался в лесопосадке."Все потому, что он потерял деньги и боялся, что дома его за это будут ругать", - уточнили в ведомстве.Полицейские вернули несовершеннолетнего домой, а местные жители нашли потерянные деньги и отдали семье.