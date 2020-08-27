Нафтогаз Украины повысил цену на газ для населения в сентябре на 45% (+1460 гривен), сообщается на сайте компании 27 августа.

Так, цена газа с начала осени без учета стоимости доставки составит 4,70 грн/куб. м с НДС (Было 2,59 грн).Повышение цен в Нафтогазе объясняют ростом стоимости в Европе до 5,4 грн за куб. м."Рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа", - говорится в сообщении.В компании напоминают о возможности зафиксировать цену на газ по тарифу Годовой. В первые две недели сентября годовую цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа повышается до 5,24 грн/куб. м.