Реконструкцию Холодногорского сквера завершают коммунальщики в одноименном районе Харькова.

Как сообщил заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Евгений Пасенов, работы на объекте завершены на 90%. Коммунальщикам осталось обустроить в сквере газоны, установить туалеты и дополнительные игровые элементы на детских площадках.- В ходе реконструкции на аллеях был уложен новый асфальт и плитка, разбиты газоны и построены новые детские площадки. Теперь в сквере есть четыре большие игровые зоны. Также тут появился скейт-парк, наверное, первый в Холодногорском районе, будут установлены спортплощадка с тренажерами, паркур-зона и стритбольная площадка, - сообщил Евгений Пасенов.По его словам, в городе взят курс на реконструкцию зон отдыха в отдаленных районах. В частности, на сегодняшний день продолжаются ремонтные работы в парке «Юность» на Холодной Горе, сквере возле ДК «Металлист» на ул. Плехановской, сквере на бул. Юрьева и Конотопском сквере в Новобаварском районе.Напомним, ко Дню города в Харькове были открыты сквер на пл. Свободы с самым большим «сухим» фонтаном в Украине, а также центральная аллея в парке Победы.