В Украине снова поползли слухи о подорожании гречки – мол, дефицит крупы подстегнет на нее цены. Однако, по словам, экспертов, массового психоза эта новость уже не вызовет – гречневая каша утратила прежнюю популярность в предпочтениях украинцев.

По данным исполнительного директора Международной ассоциации гречки Сергея Громового, на рынке наблюдается значительная нехватка крупы, и ситуация будет усугубляться. А поскольку перекрыть дефицит в Украине нечем, гречка начнет дорожать.Еще совсем недавно такое известие повергло бы украинцев в панику – народ массово рванул бы в магазины, мешками сметая крупу с прилавков. Гречневая каша долгие годы была любимым блюдом почти в каждой семье. Не случайно именно эту крупу традиционно использовали «гречкосеятели» для подкупа избирателей. Однако сегодня ситуация изменилась.– Когда в 2016 году цена гречки выросла за несколько месяцев более чем в три раза, я публично убеждал правительство, что нельзя этого допускать, поскольку мы выпускаем джина из бутылки. Каждый производитель продуктов поставит себе вопрос: если люди озолотились на гречке, почему бы нам не последовать их примеру? Именно так и произошло, – говорит председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.Он напомнил, что в 2016-м начался существенный рост стоимости всех продуктов, который превысил инфляцию и девальвацию гривны. Результатом стало то, что многие продукты украинцы покупают в своей стране дороже, чем в странах ЕС, особенно если сопоставлять их с безопасностью и качеством.– Сейчас, когда я слышу жалобы производителей по поводу плохого спроса на гречневую крупу, то хочется спросить: «А на что вы рассчитывали? Что мы будем ее покупать по любой цене?» Люди начали отказываться от гречки в пользу других круп и продуктов, – отмечает Алексей Дорошенко.По мнению эксперта, производители специально нагнетают ситуацию, запугивая народ тем, что гречка перейдет в разряд деликатесов. Таким образом они надеются подстегнуть ажиотажный спрос и взвинтить цену. Так, в Международной ассоциации гречки ссылаются на официальную статистику, согласно которой в Украине посеяна лишь половина от минимальной потребности гречихи. Однако если сравнить цифры с прошлогодними, картина выглядит вовсе не так драматично – посевные площади под гречку по сравнению с прошлым годом не только не уменьшились, но даже увеличились. Согласно официальной статистике Госстата, в 2020 году посевные площади под гречку составляют 78,9 тыс. га, что на 14,2% больше, чем в прошлом году. При этом посевы гречки у сельхозпроизводителей выросли по сравнению с 2019 годом на 43,4%, а в хозяйствах населения сократились на 6,8%.– Конечно, мы не знаем, какова будет урожайность – возможно, ниже, чем в прошлом году, – говорит Алексей Дорошенко. – Но, учитывая, что засеяно больше, вряд ли мы соберем меньший урожай, чем годом ранее.Так что поводов для паники нет. К тому же и ажиотажный спрос на эту крупу канул в Лету.– Гречка теряет свою популярность, в том числе и для малообеспеченных украинцев, ведь на прилавках представлено немало других бюджетных круп, – говорит эксперт.