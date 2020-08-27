Перевозчики объяснили причины перебоев с транспортом в поселке Рогань Харьковского района, которые прозошли утром 27 августа.

Директор транспортного предприятия, которое обслуживает маршруты в этом районе, сообщил, что сбой в движении транспорта произошел "из-за действий правоохранителей", пишет NewsRoom.- Полиция не дает нам работать. Мы просим пассажиров заполнять салон автобуса наполовину, но люди не слушаются. Садятся на все свободные места и становятся в проходе. Многие входят без масок. Наши водители не имеют права силой выгонять людей из салона. В итоге кто-то вызывает полицию. Приезжают правоохранители, видят происходящее и штрафуют водителей за нарушение правил карантина. Сегодня во всей Рогани автобусы простаивали с 07:20 до 08:00. Потом все вышли на маршруты. Сейчас движение транспорта возобновлено, - рассказал руководитель ЧП "Транс-Сервис" Андрей Бех.Руководитель автопредприятия "Немо ЛТД" также пожаловался на пассажиров. Его компания обслуживает маршруты, которые курсируют от центра Харькова до Алексеевки и в Лесопарковую зону.- Часто приходится слышать от наших водителей жалобы на клиентов, которые заходят в салон без масок. В такой ситуации крайним оказывается водитель. Полиция выписывает штраф персонально на него и еще один на автопредприятие. В нашей фирме пока "забастовок" не было. Но я понимаю, почему коллеги прибегают к таким мерам. Лучше не выйти на маршрут, чем заплатить штраф, — рассказал директор "Немо ЛТД" Рафиг Гадиров.