Движение транспорта на Коммунальном путепроводе по пр. Льва Ландау будет затруднено до 10 сентября. В связи с реконструкцией моста его частично перекроют.До 10 сентября двустороннее движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ проезжей части, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Также до 10 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Льва Ландау на участке от пр. Юбилейного до пр. Московского.
На указанный период троллейбусы будут курсировать следующим образом:
– троллейбус №19: ул. Одесская — пр. Героев Сталинграда — пр. Льва Ландау — пр. Московский — станция местро "Московский проспект";
– троллейбус №35: станция метро имени академика Барабашова — пр. Юбилейный — ул. Гвардейцев-Широнинцев — разворотный круг "Северная Салтовка";
– троллейбусы № 20 и 31 не ходят.