Движение транспорта на Коммунальном путепроводе по пр. Льва Ландау будет затруднено до 10 сентября. В связи с реконструкцией моста его частично перекроют.

До 10 сентября двустороннее движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ проезжей части, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.Также до 10 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Льва Ландау на участке от пр. Юбилейного до пр. Московского.На указанный период троллейбусы будут курсировать следующим образом:– троллейбус №19: ул. Одесская — пр. Героев Сталинграда — пр. Льва Ландау — пр. Московский — станция местро "Московский проспект";– троллейбус №35: станция метро имени академика Барабашова — пр. Юбилейный — ул. Гвардейцев-Широнинцев — разворотный круг "Северная Салтовка";– троллейбусы № 20 и 31 не ходят.