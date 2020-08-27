В рамках предыдущих исследований было установлено, что курящие люди имеют более высокую вероятность развития аритмии и инсульта в дальнейшем. Однако не до конца была ясна роль отказа от курения в вопросе его предотвращения.

В новом исследовании изучалась связь между отказом от курения после того, как была обнаружена аритмия, и риском инсульта и смерти от всех причин. Ученые использовали базу данных Национальной службы медицинского страхования Кореи.В период с 2010 по 2016 год исследователи идентифицировали более полумиллиона пациентов с впервые диагностированной фибрилляцией предсердий. Пациенты с предшествующим инсультом были исключены. В исследование вошли 97,6 тыс. пациентов, которые прошли общенациональное медицинское обследование менее чем за два года до постановки диагноза. Второе обследование проводилось в течение двух лет. После второго осмотра пациенты наблюдались на предмет инсульта или смерти.В течение трехлетнего наблюдения выяснилось, что бросившие курить, по сравнению с действующими курильщиками, имели на 30 процентов меньший риск инсульта, а вероятность смерти от всех причин была ниже на 16% после учета дополнительных факторов.Бросающие курить по-прежнему сохраняли повышенные риски, по сравнению с никогда не курившими. Риск инсульта и смерти от всех причин повысился на 19% и 46% соответственно, но эти ассоциации наблюдались только у мужчин. У новых и действующих курильщиков риск инсульта был выше, чем у тех, кто никогда не курил. Для новых курильщиков вероятность увеличилась на 84%, а для постоянных курильщиков на 66%.