Сборная Украины прилетела в Харьков и провела первую тренировку в рамках подготовки к поединкам Лиги наций, сообщает пресс-служба УАФ.

Сначала футболисты поработали в тренажерном зале, а вечером команда вышла на поле. Участники матча "Шахтер" - "Динамо" (1:3) провели восстановительную тренировку. Новички национальной команды Георгий Бущан, Владислав Супряга, Александр Тымчик, Александр Сирота и Валерий Бондарь получили тактические установки.Напомним, Украина в прошлом сезоне розыгрыша Лиги наций выступала в дивизионе B, где заняла первое место в группе с Чехией и Словакией и поднялись на дивизион выше.3 сентября во Львове Украина примет Швейцарию в матче Лиги наций, а 6 сентября украинцы отправятся в гости к Испании.