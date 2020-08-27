Слышала, что одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать пособие. Мне 85, в каком размере я получит доплату? Это будет единоразовая выплата? Инна Сергеевна

В Украине назначили ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе. Размер пособия составляет 685 грн.Установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: 1712 грн х 40% = 685 грн.Помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января.