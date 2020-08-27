По состоянию на 27 августа в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 6 452 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 8 200 случаев заболевания COVID-19, из них - 4 901 человек находится под медицинским наблюдением, 3 103 пациента выздоровели, 196 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 27 августа в Украине зафиксировано 1 974 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 112 059 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2 403 человека умерли, 54 217 - выздоровели.