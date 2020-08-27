В середине сентября на территории Харьковской области пройдут учения подразделений территориальной обороны. Будут привлечены также силовики, спасатели, главы райгосадминистраций.

По информации военного комиссара областного военкомата полковника Юрия Калгушкина, стратегические командно-штабные учения подразделений территориальной обороны Харьковской области с командованием объединенных сил ВСУ «Объединенные усилия – 2020» пройдут с 22 по 25 сентября.– А в период с 19 по 26 сентября планируется проведение учебных сборов с бригадой территориальной обороны Харьковской области, — говорит Юрий Калгушкин. — Во время сборов будут развернуты штаб-зоны территориальной обороны: областной штаб, районные и другие.Директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов отметил, что к учениям будут привлечены не только руководители территориальных управлений правоохранительных органов и ГСЧС, а также руководители РГА.