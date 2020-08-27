Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает возможным возвращение к жесткому карантину в свете роста заболеваемости COVID-19.

- Не буду лукавить — существует [вероятность возвращения жесткого карантина]. Но вопрос в том, что система здравоохранения в конце августа — это уже не система здравоохранения в марте. Сегодня мы четко знаем, сколько людей мы можем разместить в учреждениях здравоохранения и четко прогнозируем, не больше какого количества заражений нужно, чтобы регистрировалось ежедневно, чтобы наши медики справились и оказали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, — рассказал он в интервью Апострофу.По словам Ляшко, если люди не будут соблюдать карантинные ограничения, то украинская медицинская система не справится.На данный момент Минздрав подготовил для пациентов с коронавирусом 25 тысяч больничных коек. Областным государственным администрациям также поручено перепрофилировать 30% всего коечного фонда под инфекционных больных на сезон гриппа и ОРВИ, который начинается в октябре, добавил он.Напомним, за минувшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 1974 человек, 49 умерли. Это новый антирекорд по количеству летальных исходов.Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях.С начала пандемии в Украине было зафиксировано более 112 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2403 пациента умерли.Правительство продлило и ужесточило карантин в Украине до 1 ноября 2020 года из-за всплеска заражений коронавирусом.В регионах зеленой зоны запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений, ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга.