Народный депутат Украины, которая будучи на посту главы Харьковской области реализовала множество культурных проектов, в частности проект реконструкции областная филармонии, раскритиковала концепцию реформы украинской культуры.

«Это 9 страниц сплошной «воды» и статей, которые противоречат здравому смыслу и вызывают искреннее удивление.В частности, при изменении подходов к финансированию культурной сферы, предлагается «применять методы и приемы проектного менеджмента», а также «внедрять систему поощрительных выплат работникам культуры с учетом показателей результативности и эффективности их работы». Это цитата. Каким образом они собираются оценивать эффективность и результативность хора, танцевального коллектива или кружка по аппликации - концепция не объясняет», - написала народный депутат на своей странице в Facebook.По мнению Светличной, весь документ предусматривает единственную цель - постепенно переложить финансирование культуры на местные бюджеты.«Категорически не согласна с таким подходом. Культуру нужно защищать и развивать.Буду требовать от правительства конкретных действий. Необходимо прекратить имитацию реформ и принять комплексную программу государственной поддержки отрасли», - подчеркнула Светличная.