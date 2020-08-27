Несмотря на то что Харьков уверенно приближается к красной эпидемиологической зоне, праздничные мероприятия собрали на главной площади города, в парках и скверах тысячи харьковчан и гостей города. О противоэпидемических мероприятиях, конечно же, забыли – практически все без масок, о соблюдении социальной дистанции и речи нет. Тем временем Кабмин предлагает продлить карантин еще на два месяца.

Пять человек за сутки

– На массовых мероприятиях придерживаться карантинных требований нереально. Здесь играет роль синдром толпы. Во-первых, все без масок – и ты тоже теряешь здравый смысл. А во-вторых, даже при огромном желании соблюсти дистанцию, у тебя это не получится, потому что ее никто не соблюдает. Я считаю, что сейчас, когда Харьков бьет все рекорды по числу заболевших коронавирусом, от подобных мероприятий даже на открытом воздухе, даже в праздник, было бы разумнее отказаться, – высказала свое мнение менеджер Людмила.– Народ, конечно, устал от карантина, и праздник – это отдушина. Понятно, что многие харьковчане рванули в парк, на площадь, чтобы отдохнуть душой, получить положительные эмоции, хоть на время забыть о коронавирусе, висящем на всеми нами дамокловым мечом. А ведь карантин никто не отменял. Более того, с понедельника Харьков находится уже в оранжевой зоне безопасности. А с таким наплевательским отношением к карантинным мерам и до красной зоны рукой подать, – обеспокоен системный администратор Анатолий.Напомним, с 24 августа Харьков, а также Богодуховский и Первомайский районы области отнесены к оранжевой зоне эпидемиологической опасности. Такое решение было принято 20 августа на заседании государственной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.В оранжевой зоне продолжают действовать ограничения зеленой и желтой зон и к ним добавляются новые:– запрещается деятельность заведений размещения (хостелов, туристических баз и т.д.), кроме гостиниц;– запрещается деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;– запрещаются плановые госпитализации в больницах (кроме предоставления медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, палиативной медпомощи в стационарах, других неотложных и срочных мер госпитализации, если вследствие их отсрочки существует значительный риск для жизни или здоровья человека);– запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, если предусмотрено менее десяти квадратных метров на одного человека;– запрещается посещение учреждений образования группами более 20 человек (кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного в сфере искусств образования);– ограничения для массовых мероприятий: один человек на 10 квадратных метров и не более 220 человек;– перевозка пассажиров в общественном транспорте — не более 50% от числа мест для сидения (со свободными местами рядом, впереди, сзади);– в музеях и библиотеках — не более одного человека на десять квадратных метров, в ТРЦ и заведениях бытового обслуживания — не более одного человека на десять квадратных метров.Ну и, конечно же, про -прежнему необходимо ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции и частое мытье рук с мылом.В желтой карантинной зоне оказались Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области.Тем временем в связи с ухудшением эпидемической ситуации Кабмин предлагает продлить карантин в Украине еще на два месяца – до 1 ноября. Кроме того, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в мире украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попавших в красную зону, сроком на 30 дней. Запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.Карантин, объявленный в Украине ранее, действует до 31 августа.По состоянию на 26 августа в Харьковской области Covid-19 выявлен у 7984 человек (177 за сутки с 25 по 26 августа). За время пандемии 191 заболевший умер (пять за сутки) и 3059 человек выздоровело. Такие данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.С начала пандемии коронавирус в Украине подтвердили у 110 085 человек, из них 2 354 умерли, 53 454 выздоровели.Больше всего выявленных случаев заболевания Covid-19 – во Львовской области (13 560), Киеве (12 248) и Черновицкой области (9 541). Харьковская область – на шестом месте по количеству заболевших с начала пандемии.