С понедельника Харьков, Богодуховский и Первомайский районы в "оранжевой" зоне, еще 10 районов в "желтой" зоне карантина. Ограничения смягчить нельзя.

Выше нормы в нашем регионе один из показателей, установленных МОЗ.По состоянию на 27 августа, в Харьковской области превышен критерий выявления новых случаев коронавируса. При норме менее 40 новых случаев на 100 тысяч населения, показатель нашего региона — 106,6 новых случаев. Это значит, что ослабить карантин в Харьковской области не разрешают. Данные опубликованы на сайте Министерстве охраны здоровья.Остальные критерии, установленные МОЗ, в нашем регионе соответствуют норме. За последние семь дней охват тестированием составил 76,6 (при норме более 24 на 100 тысяч населения). Загруженность коек за пять дней — тоже не превышена (с 22 по 26 августа менее 50%).Помимо Харьковской области, нельзя смягчить карантин в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой Черниговской и Черновицкой областях.Напомним, адаптивный карантин в Украине продлили до 1 ноября. С 24 августа Харьков, Богодуховский и Первомайский районы попали в "оранжевую" зону карантина. В "желтую" зону попали Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области. Карантинные ограничения усилили.