Культура против эйджизма: на Харьковщине стартовал проект, цель которого – исследовать культурные услуги для пожилых людей и пенсионеров в объединенных территориальных громадах для повышения их качества.

Важно не количество, а качество

Где пригодится анализ?

Инициатива охватывает пятнадцать ОТГ из Харьковской, Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской и Хмельницкой областей.Проект «Культура против эйджизма» был сгенерирован в нынешнем году в ответ на предложение Украинского культурного фонда в рамках программы «Аналитика культуры».– Ознакомившись с предложениями, мы с коллегами обратили внимание на одну интересную мало исследованную проблему – качество культурных услуг для людей преклонного возраста, – говорит историк, заместитель председателя ОО «Институт социальной политики региона», руководитель проекта Антон Меляков. – Нам показалось это интересным, особенно во время административно-территориальной реформы, когда происходит перераспределение полномочий, обязательств от органов исполнительной власти общегосударственного уровня на места. Аккумулировав собственный интеллектуальный и творческий ресурс, мы сделали проект, который и был профинансирован Украинским культурным фондом.В рамках проекта уже активно ведется исследование, которые проходят в три этапа.– Первый – анкетирование жителей громад, причем лидеров громад. Вторая волна – проведение фокус-групп с отдельными категориями жителей. И третья – самая сложная и самая интересная – фокус-группы и персональные интервью с людьми преклонного возраста, которым, собственно, и предоставляются культурные услуги, – рассказывает Антон Меляков. – Таким образом мы будем искать ответы на такие вопросы: предоставляются ли культурные услуги, кому и на каком уровне? Есть ли возможности для активного досуга пожилых людей? И главная наша цель – услышать от получателя этих услуг оценку их качества.Под культурными услугами подразумевается наличие и состояние соответствующей инфраструктуры – Дома культуры, библиотеки, молодежного хаба.– Казалось бы, какое отношение имеет молодежный хаб к человеку преклонного возраста? На самом деле никакого диссонанса здесь нет, потому что эти хабы являются в громадах центром притяжения не только молодежи – там реализуется масса интересных проектов, в том числе и для пожилых людей, – продолжает Антон Меляков. – Например, по повышению цифровой грамотности пенсионеров. Или, допустим, кружок макраме, который может быть интересен не только пенсионеркам, но и молодежи, если его определенным образом переформатировать.Причем важно не просто наличие культурного объекта, а именно его качество.– Факт наличия библиотеки в селе мало о чем говорит. Нам нужно понять, работает ли она, пригодна ли для проведения досуга, пополняются ли ее фонды, подключена ли она к интернету, доступна ли она физически и экономически для пенсионеров. Для пожилых людей это особенно важно, потому что это маломобильная группа населения, – уточняет Антон Меляков. – Так что мы ориентируется не столько на количество объектов культурной инфраструктуры, информацию о которых подают нам райгосадминистрации, сколько на восприятие местными жителями функциональности и необходимости того или иного объекта.Через три месяца, в октябре, уже должен быть готов аналитический отчет, который отображает состояние обеспечения культурными услугами людей преклонного возраста. Зачем он нужен?– С одной стороны, такой анализ очень важен при формировании тех или иных областных программ, которые удовлетворяют культурную потребность жителей области. Для того чтобы сконцентрироваться на тех или иных вопросах и понять, каким образом двигаться в данном направлении, необходим детальный анализ, – говорят в Мерефянском горсовете. – С другой стороны, на местах не всегда уделяется достаточно внимания культурным услугам, которые предоставляется громаде. Вроде бы, все хорошо – библиотека есть. А в ходе изучения ситуации выясняется, что это не совсем то, что необходимо жителям. Нужно расширить услуги, работать в более удобное время, применять гендерные подходы, проводить цифровую трансформацию и т.д. То же касается и других культурных объектов в громадах. Иногда необходимо подтолкнуть, помочь, подсказать, в каком направлении развивать свои услуги. И получив данный анализ – можно определиться, в каком направлении двигаться. Чтобы не произошло такого, например, что в громаде – сплошные спортивные площадки и больше ничего. Нужен также парк для пожилых людей, чтобы они могли попеть, поиграть на баяне и т. д. Этот проект и даст возможность сконцентрироваться на том, что нужно конкретному ОТГ.