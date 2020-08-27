Согласно новому исследованию Университета Восточной Англии (UEA), витамин C может стать ключом к улучшению мускулов в более старшем возрасте.

Исследование

Результаты

Опубликованное сегодня исследование показывает, что пожилые люди, которые едят много витамина С, который обычно содержится в цитрусовых, ягодах и овощах, имеют более высокую массу скелетных мышц.Это важно, потому что люди, как правило, теряют массу скелетных мышц с возрастом, что приводит к саркопении (состояние, характеризующееся потерей массы и функции скелетных мышц), слабости и снижению качества жизни.Ведущий исследователь профессор Айлса Уэлч из Медицинской школы Норвич при UEA сказала:«С возрастом люди теряют массу и силу скелетных мышц. Люди старше 50 лет теряют до одного процента своей скелетной мускулатуры каждый год, и считается, что от этой потери страдают более 50 миллионов человек во всем мире. Это большая проблема, потому что это может привести к слабости и другим неблагоприятным исходам, таким как саркопения, физическая инвалидность, диабет 2 типа, снижению качества жизни и смерти».Исследовательская группа изучила данные более 13000 человек в возрасте от 42 до 82 лет, которые принимают участие в норфолкском исследовании EPIC (European Prospective Investigation of Cancer and Nutrition). Они рассчитали массу скелетных мышц и проанализировали потребление витамина С на основе семидневного дневника питания. Они также исследовали количество витамина С в крови.Доктор Ричард Хэйхо, также из Медицинской школы Норвич UEA, сказал:"Мы изучили большую выборку пожилых жителей Норфолка и обнаружили, что люди с наибольшим количеством витамина С в рационе или крови имеют наибольшую расчетную массу скелетных мышц по сравнению с теми, у кого самые низкие суммы. Мы очень воодушевлены выводами, они предполагают, что диетический витамин С важен для здоровья мышц у пожилых мужчин и женщин и может быть полезен для предотвращения возрастной потери мышечной массы".