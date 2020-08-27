Министерство социальной политики проведет дополнительные проверки правомерности получения субсидий украинцами. По результатам проверок некоторым могут прекратить выплаты. Тех, кто умышленно подал неверную информацию, обяжут вернуть полученные средства.– Если человек утаил какие-либо документы или подал неправильные документы, он должен будет вернуть полученную субсидию. Подавая декларацию, "забыть" о своих доходах – это не очень правомерное действие. Другой вопрос — если ошибся работник системы социальной защиты. Тогда человека не лишат субсидии, — сказал в эфире телеканала 1+1 советник министра социальной политики Николай Шамбир.
По его словам, проверки правомерности получения субсидий проводились и ранее, однако сейчас они будут более активными.
– Проверки проводятся постоянно и контроль за правильностью назначения субсидий осуществляется регулярно. Сейчас мы проводим дополнительные проверки, подключаем механизм верификации, когда проверяются и данные налоговой службы…То есть мы проведем более широкую проверку получателей субсидий, — отметил советник министра.
Он подтвердил, что сейчас субсидия учитывается в доходах семьи при начислении других социальных выплат.
– Субсидия на сегодняшний день уже выплачивается в денежной форме. Таким образом, это тоже доход человека. Из этого дохода человек оплачивает коммунальные услуги, — уточнил чиновник.
Напомним, в июле правительство приняло постановление №632, предусматривающее, что при начислении государственной соцпомощи субсидия учитывается при расчете совокупного дохода семьи наряду с зарплатой, пенсией и стипендией.