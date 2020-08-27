Министерство социальной политики проведет дополнительные проверки правомерности получения субсидий украинцами. По результатам проверок некоторым могут прекратить выплаты. Тех, кто умышленно подал неверную информацию, обяжут вернуть полученные средства.

– Если человек утаил какие-либо документы или подал неправильные документы, он должен будет вернуть полученную субсидию. Подавая декларацию, "забыть" о своих доходах – это не очень правомерное действие. Другой вопрос — если ошибся работник системы социальной защиты. Тогда человека не лишат субсидии, — сказал в эфире телеканала 1+1 советник министра социальной политики Николай Шамбир.По его словам, проверки правомерности получения субсидий проводились и ранее, однако сейчас они будут более активными.– Проверки проводятся постоянно и контроль за правильностью назначения субсидий осуществляется регулярно. Сейчас мы проводим дополнительные проверки, подключаем механизм верификации, когда проверяются и данные налоговой службы…То есть мы проведем более широкую проверку получателей субсидий, — отметил советник министра.Он подтвердил, что сейчас субсидия учитывается в доходах семьи при начислении других социальных выплат.– Субсидия на сегодняшний день уже выплачивается в денежной форме. Таким образом, это тоже доход человека. Из этого дохода человек оплачивает коммунальные услуги, — уточнил чиновник.Напомним, в июле правительство приняло постановление №632, предусматривающее, что при начислении государственной соцпомощи субсидия учитывается при расчете совокупного дохода семьи наряду с зарплатой, пенсией и стипендией.