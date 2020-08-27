Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«На Деревянко #ДТП»,- сказано в подписи к опубликованным фотографиям.

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