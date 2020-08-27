События ДТП в Харькове – на сей раз на Павловом поле (видео) Вечерний Харьков 18:06 255 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА. «На Деревянко #ДТП»,- сказано в подписи к опубликованным фотографиям. Читайте также Очередной харьковский фонтан: жители Алексеевки прокомментировали утренний прорыв магистрали Для прохождения медосмотра на входе в харьковских школах выстраиваются очереди (видео) Завтра в Харькове опять похолодает БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Очередной харьковский фонтан: жители Алексеевки прокомментировали утренний прорыв магистрали События 19:30 Лента новостей Очередной харьковский фонтан: жители Алексеевки прокомментировали утренний прорыв магистрали 19:30 Кого в Украине могут лишить субсидии 19:04 Для прохождения медосмотра на входе в харьковских школах выстраиваются очереди (видео) 19:03 Завтра в Харькове опять похолодает 18:45 Найден витамин, который помогает сохранить мышечную массу у немолодых людей 18:23 На Киевской трассе за Люботином - тройное ДТП (видео) 18:13 ДТП на оживленном перекрестке Клочковской (видео) 18:08