Правоохранители всего за два часа установили личность подозреваемого и задержали его в лесу.

Как рассказали в отделе коммуникаций ГУНП, 26 августа около 16:00 в Изюмское отделение полиции поступило сообщение о том, что в лесном массиве обнаружили тело женщины с телесными повреждениями.Прибывшие на место следователи установили, что мужчина нанес бывшей сожительнице несколько ударов ножом в грудную клетку, от которых потерпевшая скончалась на месте."Принятыми мерами оперативники подразделения менее чем за два часа установили личность злоумышленника и задержали его в лесу. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и пытался покинуть город Изюм", - рассказали в ведомстве.Следователями Изюмского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Сейчас правонарушитель находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.