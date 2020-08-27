Фигуранты размещали объявления в Интернете об изготовлении поддельных регистрационных документов на транспортные средства и водительских удостоверений.

Как сообщают в главке, сотрудники полиции разоблачили трех участников преступной группировки, которая занималась подделкой официальных документов и голографических защитных элементов на документах.По версии следствия, 57-летний организатор и двое 30-летних исполнителей размещали в интернете объявления об оказании услуг в изготовлении поддельных регистрационных документов для похищенных автомобилей, так называемых авто-двойников и удостоверений на право управления автомобилем.Для изготовления они использовали компьютерную технику и специальную программу. Оплата за такие услуги получали на электронные и криптовалютные кошельки, оформленные на подставных лиц.Правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов и изъяли компьютерную технику, которая использовалась для изготовления подделок.Полицейские доказали причастность злоумышленников к 44 правонарушениям.Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 199 (Изготовление, хранение приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), а также ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой) Уголовного кодекса Украины.Им грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.