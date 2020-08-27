Врачи диагностировали у парня пулевое ранение плеча средней тяжести. Полиция начало расследование происшествия.

Как рассказали в отделе коммуникаций Национальной полиции, 27 августа в 11:43 через оператора «102» в полицию поступило сообщение от харьковчанина о том, что во время отдыха на озере с 12-летним сыном они услышали звук, выстрела, после которого заметили у ребенка ранения в области плеча."Отец доставил сына в больницу. По словам медиков, состояние здоровья парня удовлетворительное, оперативного вмешательства не требует. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей ранения ребенка, а также принимают все необходимые меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию", - прокомментировали в ведомстве.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.