На месте работают полиция и следственно-оперативная группа.

Как стало известно Вечернему Харькову, на трассе «Киев-Харьков» неизвестные расстреляли автобус, в котором ехали члены организации «Патриоты - За Жизнь».По словам народного депутата Украины Ильи Кивы, в перестрелке есть погибшие, а еще несколько человек были похищены нападавшими.В то же время, в пресс-службе полиции обещают предоставить официальную информацию позже. Предварительно известно, что несколько людей были доставлены в больницу неотложной помощи.