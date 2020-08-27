По предварительной информации, в результате происшествия два человека получили ранения и доставлены в больницу. По области введено в действие полицейскую операцию «Сирена».

Как рассказали в главке, на трассе вблизи поселка Люботин неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители ОО «Патриоты - За жизнь», и заставили его остановиться."После этого из автомобиля «Мерседес» вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. В результате выстрелов двое активистов общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники нет. Розыск злоумышленников осуществляется по специальной полицейской операцией «Сирена».Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в полиции.Как сообщают свидетели, на автодорогах области полиция проверяет автомобили, подходящие по ориентировке, а на месте происшествия работает группа экспертов.