В результате конфликта двое людей получили ранения и были доставлены в больницу.

На месте обстрела пассажирского автобуса, в котором передвигались члены общественной организации «Патриоты - За жизнь» работает следственная группа вместе с экспертами.Как ранее сообщалось, на трассе вблизи поселка Люботин неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и заставили его остановиться."После этого из автомобиля «Мерседес» вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. В результате выстрелов двое активистов общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники нет. Розыск злоумышленников осуществляется по специальной полицейской операцией «Сирена».