По словам чиновницы, она не хочет принимать участие в грязной игре главы ХОГА и его первого заместителя.

Как сообщила на своей странице в Facebook председатель Зачепиловской районной государственной администрации Елена Петренко, 25 августа чиновница подала заявление на имя президента Украины об увольнении с должности."Приняла решение - я ухожу с должности главы Зачепиловской райгосадминистрации. Потому что не хочу стать частью грязной игры, которую сегодня ведут председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер и первый заместитель ХОГА Татьяна Егорова-Луценко.Надеялась, как и все жители района на изменения, новые лица, стиля и методов работы, и не согласна с тем, что «Зе команда» нашего района формируется не из новых лиц, а людей, которые всю жизнь перебегают из партии в партию и служили не людям, а своим корыстным интересам.Именно на этом основывается мое заявление на имя Президента Украины от 25.08.2020 года.Решила идти на местные выборы с Блоком Светличной «Вместе». Присоединяюсь к силе, которая сможет принести изменения нашему району к лучшему, а примеров действительно очень много, за последние 5 лет.Верю, что вместе мы достигнем достойного завтра для родной мне земли и общества!", - написала Петренко.