Помимо хулиганства, полиции открыли еще одно уголовное производство за покушение на убийство.

Вечером 27 августа, на автодороге "Киев-Харьков" в районе города Люботин группа людей совершила нападение на автобус, который перевозил членов организации "Патриоты-За жизнь".В результате происшествия четыре человека доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль.По словам заместитель главного врача больницы, состояние у пострадавших стабильное - все пациенты находятся в обычных палатах после оказание помощи.Спустя несколько часов после нападения полиция задержала группу людей, которые могут быть причастны к преступлению.Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершено по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.