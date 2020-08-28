27 августа в 11:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконе 14-этажного жилого дома на улице Гвардейцев Широнинцев.

Как рассказали в ГСЧС, к месту происшествия были направлены два отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице, которые установили, что горит утеплитель с наружной стороны балкона квартиры на третьем этаже жилого 14-этажного дома."В 12:10 пожар уже был ликвидирован. Благодаря быстрому сообщению о пожаре и оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на другие балконы многоэтажки", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.