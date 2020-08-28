Вовремя приехавшая на вызов бригада спасателей успели предотвратить пожар.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 27 августа о 11:36 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Лозовая из окна четвертого этажа многоквартирного пятиэтажки идет дым."По прибытию спасателей на место происшествия визуально наблюдалось сильное задымление в квартире. С помощью пожарной автолестницы пожарные через балкон попали в помещение. На кухне они обнаружили оставленную без присмотра на включенной плите кастрюлю. Она и вызвала такое большое задымление. Спасатели выключили плиту и проветрили помещение", - сообщили в ведомстве.