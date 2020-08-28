В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух полицейских и еще одного гражданского по факту незаконного завладения транспортным средством по предварительному сговору группой лиц.

Как рассказали в прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что в апреле текущего года двое патрульных полицейских решили завладеть автомобилем «Volkswagen Passat TDI», который был припаркован возле одного из домов в Слободском районе. Харькова. За помощью полицейские обратились к своему знакомому, который управлял эвакуатором."Мужчина загрузил автомобиль на эвакуатор и в сопровождении служебного автомобиля «Toyota Prius», в котором находились полицейские, отвез легковую машину Солоницевку. Там он продал «Volkswagen Passat TDI» знакомому за 700 долларов США."Часть вырученных денег, а именно 4 тыс. Грн, мужчина отдал полицейским.Если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.