Первый в 2020 году тренировочно-подготовительный сбор команды проходит в Харькове.

Как сообщают журналисты Вечірніх новин, из-за пандемии сборники не виделись почти год, сейчас их общения с посторонними запрещено.Накануне тренерский штаб, медицинский и административный персонал и два десятка игроков прибыли в Харьков чартерным рейсом и остановились в одном из отелей города. Второй день подряд спортсмены тренируются под наблюдением наставников на стадионе Солнечный, что в Пятихатках.Ребята будут прибывать в расположение национальной команды в течение недели - ведь многие из сборников участвуют в поединках иностранных клубов во внутренних чемпионатах.Напомним, украинская команда сыграет в Лиге наций против сборной Швейцарии 3 сентября на Арене Львов, а также 6 сентября - в Испании.Сегодня же главный тренер Национальной сборной Андрей Шевченко встретился с журналистами.