Соответствующая петиция была опубликована на сайте Президента Украины.«Обращаюсь к Президенту Украины, как гаранту выполнения Конституции Украины с требованием принять неотложные действия по ограничению или прекращению деятельности промышленных предприятий, расположенных в г.Харьков, ул. Новожановская, д. 1, Карачевское шоссе, д. 44, Новомирский переулок, д. 17, а именно: ООО «Харьковский лакокрасочный завод «ФАРБОСС», ОАО «Слобожанский коксовый завод », ООО ТД« ТЕРМОЛАЙФ-УКРАИНА », ООО« Завод Эластомер», - пишет автор петиции.
На данный момент петиция набрала 749 голосов из 25 тысяч необходимых для реакции главы государства.