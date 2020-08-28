Общая площадь пожаров составила около 12,5 га.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 27 августа спасатели Харьковщины 16 раз тушили возгорание сухостоя и мусора общей площадью около 12,5 га. Такие пожары случались в Барвенковском, Боровском, Изюмском, Змиевском, Кегичевском, Купянском, Лозовском, Нововодолажском, Печенежском и Сахновщинском районах Харьковской области."Не экспериментируйте с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период! Не будьте равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь! Обратите внимание - потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом его начале легко - просто вылить ведро воды или забрасатьь землей. Не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигайте камыш, сухую траву и стерню, не позволяйте детям играть спичками и зажигалками.Помните! Несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к большой и непоправимой беды", - обратились к жителям области в службе по чрезвычайным ситуациям.