Мужчина выпал из окна шестого этажа в Индустриальном районе Харькова.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сегодня утром в полицию поступила информация о том, что возле дома по улице Библика лежит мужчина на вид около 50-60 лет, который не подает признаков жизни.Медики оказали ему неотложную помощь, но по дороге в больницу бригада скорой констатировала смерть мужчины.Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Проверка продолжается, полицейские устанавливают личность гражданина и обстоятельства его смерти.