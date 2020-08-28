Злоумышленники организовывали работу казино на территории города.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, правоохранители установили, что в состав организованной группы входили шесть человек, в том числе иностранцы. Злоумышленники в течение текущего года наладили незаконную работу казино в двух заведениях на территории города, которые были оснащены 22 игровыми автоматами и электронной пневматической рулеткой на шесть игроков.Во время проведения обысков по месту жительства участников организованной группы и в помещениях игорных заведений полицейские изъяли около 40 000 гривен, специальное оборудование для проведения азартных игр, компьютерную технику и черновую документацию.Сейчас всем участникам организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 170 000 до 680 000 000 гривен.