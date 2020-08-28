Контроль за соблюдением правил карантина провели на 20 предприятиях, которые занимаются перевозкой пассажиров, а также четырех станциях метро — "Университет", "Госпром", "Исторический музей" и "Площадь Конституции".

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Харьковской области."Во время проверки станций метро КП "Харьковский метрополитен", особое внимание уделялось пассажирам по соблюдению ими противоэпидемических мероприятий: нахождению в метрополитене в средствах индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. В ходе проверки было оформлено 46 протоколов о нарушении санитарных норм на людей, которые на станциях метро находились без масок или респираторов, прикрывающих рот и нос. Среди пассажиров проводилась разъяснительная работа", — пояснили проверяющие.Во время проверок внимание обращали на: наличие средств индивидуальной защиты у персонала, предупреждение возможных скоплений пассажиров, нахождение пассажиров в масках, минимизации перекрестных контактов между пассажирами и сотрудниками, проведение температурного скрининга персоналу, дезинфекции транспорта.Специалисты Госпродпотребслужбы проводили разъяснительную работа с пассажирами и перевозчиками, а также давали рекомендации по профилактическим мероприятиям.Напомним, в середине августа в метро начали выписывать админпротоколы за отсутствие масок.